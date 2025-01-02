02/01/2025 16:58

【聚焦人幣】人幣即期收跌6點子報7.2994，刷14個月新低

《經濟通通訊社2日專訊》新年首個交易日，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2994，較上個交易日4時30分收盤價跌6點子，創2023年11月3日以來14個月新低，全日在7.2900至7.2998之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升114點子，報7.3235。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1879，較上個交易日升5點子，四連升，創2024年12月25日以來逾一周新高。



交易員稱，美指延續強勢，人民幣外部壓力仍大，但預計在特朗普就職並出台關稅等措施之前，人民幣料難破7.3元關口。



花旗銀行最新點評稱，2024年底中國以較為溫和的方式緩和人民幣的貶值壓力，2025年首次中間價也表明，在美國政府採取任何具體政策措施之前，中國緩和匯率貶壓的策略將會延續下去，但新一年的風險因素可能會促使外匯政策方面更加靈活。(jq)