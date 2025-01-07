02/01/2025 09:58

《ＡＩ熱潮》百度李彥宏：AI顛覆式創新是規模化應用的結果

《經濟通通訊社2日專訊》2025年1月1日是百度(09888)成立25周年，百度創始人李彥宏當晚發出全員信稱，百度多年來一直將超過20%資金投入研發，且不遺餘力地嘗試把最前沿的技術產品化，讓更多人從中受益，「因為我們相信只有規模化的應用才能讓技術發揮它的價值，甚至近年來在人工智能方面的實踐表明，重大的技術突破，顛覆式的創新往往是規模化應用的結果，而不是原因」。



李彥宏認為，2025年，人工智能領域的競爭比任何時候都更加激烈，技術迭代的速度比以往任何時候都更快，百度面臨的挑戰也是前所未有的，但是百度堅信，大模型賦能的AI原生應用正在各行各業各種場景迅速普及，雖然超級應用尚未出現，但AI的實際滲透率已經不低，並且將在2025年繼續井噴式增長；期待百度在2023、2024種下的種子能夠在2025生根發芽，開花結果，並且不斷獲得市場的驗證和認可。(sl)