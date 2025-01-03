03/01/2025 07:52

《國金頭條》恐襲浪潮衝擊市場信心，美股新年開局不利

《經濟通通訊社3日專訊》美國國內的致命恐襲浪潮衝擊市場信心，導致美股新年開局不利，三大主指周四（2日）下挫。標普500指數連跌5個交易日，市場蒸發逾1萬億美元。



道指亦連續第四個交易日，跌151.95點，或0.36%，報42392.27點；標普500指數跌13.08點，或0.22%，報5868.55點；納指跌30.00點，或0.16%，報19280.79點。



科技巨企方面，特斯拉電動車全年銷量十多年來首次出現下降，聖誕節後的股價跌幅擴大到近20%，拖累指數表現。該股五日跌幅為逾兩年來最大。



摩根士丹利財富管理的Lisa Shalett表示，2025年將是驗證之年。她警告稱，科技七巨企的主導地位正在動搖。美國銀行的Savita Subramanian等華爾街其他人士也認同這一看法。



新奧爾良慶祝新年的狂歡人群遇襲，以及拉斯維加斯特朗普酒店外的特斯拉Cybertruck致命爆炸，讓美國國內安全再次成為關注焦點。紐約一夜店外元旦發生槍擊，也讓市場越發焦慮，而當局稱此事跟恐怖主義無關。



*美元在新年首交易日躍升至兩年高位*



因美國失業救濟申領數據顯示勞動力市場具有韌性，美元在新年首個交易日躍升至兩年新高，美匯指數漲0.77%，報109.38。美元兌日圓上漲0.2%，至157.59。日本央行行長植田和男在上周的講話中，仍未發出會在1月加息的明確信號。



由於預期歐洲央行將比聯儲局更積極地降息以支持經濟，歐元持續走弱。歐元兌美元一度下跌1.3%，至1.0226，為2022年11月以來最低。該貨幣對隨後將跌幅收窄至1%。英鎊兌美元跌1.2%，至1.2373，為4月以來最弱。澳元兌美元上漲0.2%，跑贏其他所有G-10貨幣。



金價延續升勢，紐約期金升1.19%，報每盎司2672.67美元。價格上升反映歐美貨幣寬鬆政策，以及地緣政治風險加劇等多種因素推動。



紐約期油升2.09%，報每桶73.23美元；布蘭特期油升1.82%，報每桶76.00美元。市場對2025年的供應擔憂情緒依然存在，但短期需求回升推動油價向上。(jf)