03/01/2025 14:02

【外圍經濟】美國碼頭工人下周重啟勞資談判，罷工威脅迫在眉睫

《經濟通通訊社3日專訊》外電引述知情人士稱，美國碼頭工會和資方代表將於下周二（7日），重啟薪酬談判，罷工威脅迫在眉睫。如果談判破裂，美國東部和墨西哥灣沿岸所有主要港口，將出現停擺的局面。



美國港務局協會數據顯示，這些港口佔全美貨櫃吞吐量的一半左右。去年10月初，國際碼頭工人協會與遠洋運輸公司，和碼頭運營商就6年內加薪62%達成了臨時協議，暫停了為期3天的罷工，但技術問題仍未得到解決。1月中旬是達成協議的最後期限。



*特朗普支持碼頭工人*



目前談判的主要困難是，工會反對資方在碼頭增加自動化設備。候任總統特朗普早前表態支持碼頭工人，指雇主不應該用自動化設備取代他們。



與此同時，貨櫃即期運價正在攀升，市場擔心美國的貿易會中斷。供應鏈諮詢公司Drewry周四表示，預計未來一周跨太平洋貿易航線短期運價會上漲。鑒港口罷工近在眼前，而且預計即將上任的特朗普普政府會上調關稅，公司會提前發運。(jf)