03/01/2025 08:33
【開市Ｇｏ】美匯續創兩年新高，內地降回購資金比例，吼中資金融
【要聞盤點】
1、美股三大指數收市報跌，道指連續第四個交易日下跌，標普500指數與納指亦連跌五日。道指跌151.95點，或0.36%，報42392.27點；標普500指數跌13.08點，或0.22%，報5868.55點；納指跌30.00點，或0.16%，報19280.79點。金龍中國指數下跌1.5%，報6661.14點。金龍中國指數收於逾一個月低點，攜程和百勝中國對指數拖累最大。日期跌112.5點，或0.29%，報39305.0點。
2、美匯指數突破逾兩年新高，高見108.60，隨後回落至108.70附近維持強勢。
3、美國上周失業救濟人數減少至21.1萬，低於預期；製造業PMI終值49.4，低於前值；11月建築開支維持不變，差於預期。
4、摩根士丹利預測，大型科技股無法在2025年繼續主導美股市場，市場格局或將面臨變化。
5、中國結算通知，支持SFISF業務發展，證券質押登記費減半收取，港股通證券質押費按1元人民幣/股計算，通知即日起實施。
6、中國金融監管部門降低股票回購貸款的最低自有資金比例至10%，金融機構可支持回購金額的90%，減輕企業資金壓力。
7、分析人士預測，中國央行在加碼流動性投放後，春節前可能推遲降準，市場流動性短期內將保持寬鬆。
8、港鐵(00066)面對近2000億元資金需求，計劃發債及減持資產，或採用多種融資方式應對龐大資金壓力。
【焦點股】
【油金報價】
1、美股三大指數收市報跌，道指連續第四個交易日下跌，標普500指數與納指亦連跌五日。道指跌151.95點，或0.36%，報42392.27點；標普500指數跌13.08點，或0.22%，報5868.55點；納指跌30.00點，或0.16%，報19280.79點。金龍中國指數下跌1.5%，報6661.14點。金龍中國指數收於逾一個月低點，攜程和百勝中國對指數拖累最大。日期跌112.5點，或0.29%，報39305.0點。
2、美匯指數突破逾兩年新高，高見108.60，隨後回落至108.70附近維持強勢。
3、美國上周失業救濟人數減少至21.1萬，低於預期；製造業PMI終值49.4，低於前值；11月建築開支維持不變，差於預期。
4、摩根士丹利預測，大型科技股無法在2025年繼續主導美股市場，市場格局或將面臨變化。
5、中國結算通知，支持SFISF業務發展，證券質押登記費減半收取，港股通證券質押費按1元人民幣/股計算，通知即日起實施。
6、中國金融監管部門降低股票回購貸款的最低自有資金比例至10%，金融機構可支持回購金額的90%，減輕企業資金壓力。
7、分析人士預測，中國央行在加碼流動性投放後，春節前可能推遲降準，市場流動性短期內將保持寬鬆。
8、港鐵(00066)面對近2000億元資金需求，計劃發債及減持資產，或採用多種融資方式應對龐大資金壓力。
【焦點股】
|蘋概股板塊：
瑞聲科技(02018)、
舜宇光學(02382)、
比亞迪電子(00285)
|蘋果中國官網推出新年促銷活動，最高立省800元，
14天內購買可退貨再購買享優惠
|家電板塊：
海爾智家(06690)、
美的集團(0030)
|多省延續以舊換新補貼政策，穩定家電市場消費信心，
具體細則有待公布
|新能源汽車板塊：
比亞迪(01211)、
蔚來(09866)、
理想汽車(02015)
|特斯拉2024年銷量同比下降，為十多年來首次，
低於分析師預期
|中資金融股：
建設銀行(00939)、
工商銀行(01398)、
中信證券(06030)
|中國將股票回購貸款最低自有資金比例降至10%，
減輕企業融資壓力
|阿里巴巴(09988)
|截至12月31日，阿里巴巴在美國回購13億美元股票，
回購近年最少，全年回購額仍增60%
|鋰電池股，鎵概念股：
天能動力(00819)、
贛鋒鋰業(01772)
|中國計劃限制電池制備技術出口，
同時限制關鍵礦物質技術出口
|港鐵(00066)
|面臨高達2000億元資金需求，考慮發債及減持資產，
市場關注其資產處置方案及影響。
|瑞風新能源(00527)
|新股認購協議預期本月底獲批
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|73.15
|+0.03%
|布倫特期油
|75.95
|+1.76%
|黃金現貨
|2660.57/盎司
|+0.09%
|黃金期貨
|2673.57/盎司
|+0.17%