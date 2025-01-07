03/01/2025 08:33

蘋概股板塊：

瑞聲科技(02018)、

舜宇光學(02382)、

比亞迪電子(00285) 蘋果中國官網推出新年促銷活動，最高立省800元，

14天內購買可退貨再購買享優惠 家電板塊：

海爾智家(06690)、

美的集團(0030) 多省延續以舊換新補貼政策，穩定家電市場消費信心，

具體細則有待公布 新能源汽車板塊：

比亞迪(01211)、

蔚來(09866)、

理想汽車(02015) 特斯拉2024年銷量同比下降，為十多年來首次，

低於分析師預期 中資金融股：

建設銀行(00939)、

工商銀行(01398)、

中信證券(06030) 中國將股票回購貸款最低自有資金比例降至10%，

減輕企業融資壓力 阿里巴巴(09988) 截至12月31日，阿里巴巴在美國回購13億美元股票，

回購近年最少，全年回購額仍增60% 鋰電池股，鎵概念股：

天能動力(00819)、

贛鋒鋰業(01772) 中國計劃限制電池制備技術出口，

同時限制關鍵礦物質技術出口 港鐵(00066) 面臨高達2000億元資金需求，考慮發債及減持資產，

市場關注其資產處置方案及影響。 瑞風新能源(00527) 新股認購協議預期本月底獲批

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 73.15 +0.03% 布倫特期油 75.95 +1.76% 黃金現貨 2660.57/盎司 +0.09% 黃金期貨 2673.57/盎司 +0.17%

【要聞盤點】1、美股三大指數收市報跌，道指連續第四個交易日下跌，標普500指數與納指亦連跌五日。道指跌151.95點，或0.36%，報42392.27點；標普500指數跌13.08點，或0.22%，報5868.55點；納指跌30.00點，或0.16%，報19280.79點。金龍中國指數下跌1.5%，報6661.14點。金龍中國指數收於逾一個月低點，攜程和百勝中國對指數拖累最大。日期跌112.5點，或0.29%，報39305.0點。2、美匯指數突破逾兩年新高，高見108.60，隨後回落至108.70附近維持強勢。3、美國上周失業救濟人數減少至21.1萬，低於預期；製造業PMI終值49.4，低於前值；11月建築開支維持不變，差於預期。4、摩根士丹利預測，大型科技股無法在2025年繼續主導美股市場，市場格局或將面臨變化。5、中國結算通知，支持SFISF業務發展，證券質押登記費減半收取，港股通證券質押費按1元人民幣/股計算，通知即日起實施。6、中國金融監管部門降低股票回購貸款的最低自有資金比例至10%，金融機構可支持回購金額的90%，減輕企業資金壓力。7、分析人士預測，中國央行在加碼流動性投放後，春節前可能推遲降準，市場流動性短期內將保持寬鬆。8、港鐵(00066)面對近2000億元資金需求，計劃發債及減持資產，或採用多種融資方式應對龐大資金壓力。【焦點股】【油金報價】