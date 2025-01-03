03/01/2025 10:53

【傾力救市】發改委：將增發超長期特別國債，近期再下達一批項目

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明3日北京專電》國家發改委副秘書長袁達在國新辦發布會表示，今年，將增加發行超長期特別國債，更大力度支持「兩重」建設。將加快工作進度，在去年提前下達今年約1000億元人民幣項目清單的基礎上，近期將再下達一批項目清單，推動盡快形成實物工作量。



他表示，繼續支持長江經濟帶生態環境保護和綠色發展、西部陸海新通道、農業轉移人口市民化公共服務體系建設、高等教育提質升級等重點任務。水利支持範圍拓展至全國大中型灌區、大中型引調水工程；將重點都市圈城際鐵路建設等項目納入支持範圍；在全國範圍全面實施有效降低全社會物流成本行動。堅持項目建設和配套改革相結合，抓緊推進規劃政策制定和體制機制創新，完善投入機制，提高投資綜合效益。