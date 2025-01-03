03/01/2025 17:00

《本港樓市》經絡:H按仍為主導市場按揭計劃，選用比例料續升

《經濟通通訊社3日專訊》早前多家銀行推出兩至五年期的定息按揭計劃，近日相關定息按揭計劃已相繼截止申請。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，大型銀行推出的定息計劃，息率較市面普遍浮息按揭計劃低，可即時節省利息，因此吸引到部分客戶選用，根據金管局住宅按揭資料顯示，2024年10月份定息按揭計劃選用佔比報1.8%，曾創下22個月的新高。現時該計劃推廣期完結，相信新造按揭客戶將會傾向選擇浮息按揭計劃。



2024年11月份H按選用比例報92.2%，按月升3%，創7個月新高，曹德明表示，減息周期開展，H按設有封頂位，假若未來拆息回落時，H按可節省更多利息開支，料H按未來仍是主導市場的按揭計劃，相信H按選用比例仍會有上升空間。(bi)