03/01/2025 19:01

《再戰明天》德國公布CPI，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社3日專訊》德國公布CPI，及美國公布PMI等數據，料為下周一（6日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美國國會認證特朗普贏得2024年大選。



*德國公布零售銷售，日本公布PMI*



數據方面，下周一（6日）德國公布11月零售銷售，月率料由下滑0.3%改善至升0.4%。8:30am（本港時間．下同），日本公布12月綜合採購經理人指數；12月服務業採購經理人指數。9:00pm，德國公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.3%，年率升幅料由2.2%擴大至2.4%。10:45pm，美國公布12月綜合採購經理人指數；12月服務業採購經理人指數料由56.1升至58.5。11:00pm，美國公布11月耐用品訂單，料由0.3%逆轉至下滑0.3%；11月工廠訂單料由0.2%逆轉至下滑0.3%。



在本港，下周四（9日）公布業績的公司有:中原建業(09982)等。(wa)