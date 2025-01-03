03/01/2025 15:39

新加坡銀行料今年美股續升，標普年底目標6530點

《經濟通通訊社3日專訊》新加坡銀行首席投資策略師李依萊指出，預期今年整體美股續升，標普500指數目標價至今年底料達6530點，AI概念料仍是市場焦點。基於廣告、電商及雲端行業前景樂觀，大型科技公司今年盈利表現可望保持穩健。



*不宜增持長債，金價目標每盎司2900美元*



亞洲(日本除外)股市在良好的基本面及結構性趨勢支持下呈現投資機遇，內地、香港、印度、印尼及新加坡市場最具吸引力。中國市場建議重點關注龍頭互聯網及平台企業、優質高息股，以及刺激政策的受惠企業。



另外，因美國經濟增長強勁、財政赤字擴大及通脹壓力持續，料將推高債息，建議在美國10年期國債孳息率觸及5%前，不宜增持長期債券。另維持未來12個月金價目標每盎司2900美元，由於美國財政可持續性問題，全球地緣政治不確定性持續升溫。(rh)