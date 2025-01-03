03/01/2025 11:48

《經濟時評》渣打上調中國去年全年經濟增長預測至5%

《經濟通通訊社3日專訊》渣打發表研究報告指，中國2024年12月製造業PMI增長放慢至50.1，但整個第四季的官方製造業和非製造業PMI都能保持50或以上的擴張水平。渣打繼而上調中國2024年第4季GDP增長預測，由原先的按年增長4.8%升為5.3%，全年增長預測亦由4.8%上調至5%。



該行表示，12月中國新訂單PMI升至八個月高點，顯示需求改善。第四季製造業PMI平均值重返擴張區間，為2023年第一季以來首次。12月非製造業PMI因服務業和建築業活動反彈而上升至九個月高點52.2。第四季非製造業PMI平均值小幅上升。



該行指出，估計經季節調整的GDP季增率可能較第三季的0.9%加快，且增速快於第一季的1.5%，亦預期12月工業生產和服務業生產指數增長在需求改善下保持強勁。根據初步數據，新樓和二手房銷售按月大幅上升，為房地產市場穩定發出積極信號。房地產投資降幅可能收窄。



該行預計2024年平均CPI通脹率將在0.2%，低於先前預測的0.3%，料12月人民幣貸款增速將進一步放緩至7.5%。債轉債計劃對企業貸款餘額的影響可能超過了住戶貸款增長的改善。同時，在持續強勁的政府債券發行支撐下，社會融資規模增速可能有所回升。(bn)