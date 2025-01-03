03/01/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.02357 -10.714 一周 4.05405 -11.94 兩周 4.05048 -11.94 一個月 4.15 -3.292 兩個月 4.15833 -6.625 三個月 4.16119 -4.274 六個月 4.14696 -2.245 一年 4.14024 -0.976

《經濟通通訊社3日專訊》步入新一年，港元拆息連續兩日全線下跌。其中，隔夜息再跌10基點至4.02357厘，創逾兩周新低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌三天，報4.15厘，為去年11月25日後最低。*三個月拆息續創逾三個月低*一周錢報4.05405厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.16119厘，為2024年9月27日後最低，六個月及十二個月拆息分別報4.14696厘和4.14024厘。*美元見兩年新高，港匯偏軟*港元匯價昨天曾見7.7796兌1美元，為去年12月9日以來最弱，港匯今日早段最低報7.7784，最新則報7.7780，較前收市跌0.015%。2025年匯市首個交易天，交易商繼續憧憬特朗普本月就任美國總統後將推行刺激經濟措施，以及聯儲局可能放緩減息步伐，消息牽動美匯上揚，創下兩年新高。美匯指數隔晚一度漲0.96%至109.53。最新則報109.168。*港股反彈*恒指新年首日收報19623，跌436點或2.2%，為2019年以來港股最差紅盤。今早恒指高開85點後，反覆造好，最多曾升268點，報19891，最新升200點。(cl)資料來源：香港銀行公會