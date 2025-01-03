03/01/2025 17:05

《神州經脈》換手機可獲政府補貼，政策利率將降，滬指周挫逾5%

《神州經脈》2025開年以來，滬綜指跌跌不休，今日（3日）再度收挫1.57%，報3211.43點，逼近三千二關；深成指也跌1.89%，創業板指挫2.16%。成交萎縮，滬深兩市全天交易額1.27萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1286億元或9%。



本周僅四個交易日，2024收官日即跌逾1.6%，弱勢更延續至新年後，2025「開門黑」，滬指全周跌幅更達5.55%，為去年2月初以來最大單周跌幅。困擾市場因素複雜，財新12月製造業PMI意外放緩，讓投資者對中國經濟復甦程度更添疑慮，加上特朗普上台日期漸近，潛在的關稅風險更不利中國股市。



市場認為人行維穩人民幣態度出現變化，短期或允許匯價繼續走弱。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日午後跌穿7.3，為2023年以來首次，收報7.3093，較上個交易日4時30分收盤價跌99點子，創2023年11月3日以來14個月新低，全日在7.2970至7.3174之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1878，較上個交易日升1點子，五連升，續創2024年12月25日以來逾一周新高。



*今日新聞精選*



1. 國家發改委表示，2025年要加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目，包括將設備更新支持範圍擴大至電子信息、安全生產、設施農業等領域；實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品給予補貼等。發改委又指，今年宏觀政策還有充足空間，要推動房地產市場止跌回穩，繼續提振資本市場，穩妥處置地方中小金融機構風險。



2. 英國《金融時報》引述中國人民銀行向該報發表的評論稱，人行可能會在2025年「適當的時候」將利率從當前的1.5%（7天期逆回購利率）下調。人行指，將優先考慮利率調整的作用，遠離貸款增長的量化目標，這相當於中國貨幣政策的轉變。



3. 商務部表示擬調整《中國禁止出口限制出口技術目錄》，其中擬新增限制出口「電池正極材料製備技術」。正極材料是鋰離子電池的關鍵組成部分，2023年中國在全球鋰離子電池正極材料的產量佔比為89.4%。中國若對鋰電池正極材料製備技術限制出口，美國或首當其衝，並將衝擊正在海外積極布局設廠的中國動力電池商。



4. 開年後中國債市牛氣沖天，長債收益率連刷新低。據《路透》報道，銀行間債市今日早盤10年國債收益率首次跌破1.60%整數位，30年國債下摸1.8%關口，中金所10年和30年國債期貨也迭創新高。不過中午風雲突變，有關人行再次約談部分金融機構並對其接下來的交易提出要求的傳言開始流傳。超長債收益率旋即快速反彈。對於市場傳聞的人行再次約談機構，一銀行理財子公司人士認為在預期之內，「這幾天做的太過分了，這得對經濟悲觀成啥樣」。



5. 美國商務部當地時間1月2日再拋出「國家安全」擔憂，表示正在考慮制定新規則，限制或禁止中國無人機在美國境內使用。在今日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧回應稱，中方一貫堅決反對美方泛化「國家安全」概念，干擾和限制正常的經貿往來，破壞全球產供鏈的安全穩定，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。



6. 市場昨傳出「監管部門指導上市公司1月15日之前釋放全部利空，以及保險公司大額贖回公募基金」的傳言，中證監在昨晚緊急闢謠。中證監新聞發言人王利表示，這些信息都是謠言。中證監已關注到相關虛假信息，已布置依法追查消息來源，並將依法嚴厲打擊編造、傳播股市謠言的行為，持續淨化資本市場信息傳播環境。



7. 電動車巨頭特斯拉2日公布數據顯示，2024年全球交付總量為179萬輛，比上年同期下降1.1%；儘管全球交付量首度出現下滑，但公司在中國銷量仍逆勢增長，全年累計銷量同比增長8.8%至65.7萬輛，創新高。特斯拉並稱，根據中國乘聯會數據及媒體數據估算，去年12月在中國的銷量達8.3萬台，環比增長12.8%。此前，特斯拉中國推出了一系列年末促銷活動。



8. 廣東省地方金融管理局、廣東證監局發布風險提示，指近期經監測發現「香港某某知識產權交易中心」在多個省市宣稱，中小企業可將其商標等知識產權資產證券化後在香港「上市」，並收取高額「上市」費用，還通過交易軟件為境內投資者搭建交易平台，向公眾推介所謂的「知識產權份額」，目前已有部分投資者反映其權益受損。風險提示指，涉事的交易中心或「上市」企業未經香港和內地金融監管部門批准或許可，相關行為涉嫌非法金融活動。(sl)