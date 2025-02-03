03/01/2025 08:32

【大國博弈】美國考慮制定新規禁止境內使用中國無人機

《經濟通通訊社3日專訊》據《路透》報道，美國商務部表示正考慮制定新規，以國家安全問題為由，限制或禁止在美國境內使用中國無人機實施。



美國商務部表示，將在3月4日前就保護無人機供應鏈的潛在規則徵求公眾意見，並表示來自中國和俄羅斯的威脅，「可能使我們的對手能夠遠程訪問和操縱這些設備，從而暴露美國的敏感數據」。目前在美國銷售的商用無人機，絕大部分來自中國。



美國商務部長雷蒙多在去年9月時表示，可能實施類似於禁止中國車輛進入美國的限制措施，重點將放在搭載中國和俄羅斯設備、芯片和軟件的無人機上。她在去年11月時曾表示，希望在今年1月20日前最終確定針對中國汽車的規定。(ry)