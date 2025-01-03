03/01/2025 11:27

《行業數據》國家民航局：去年完成旅客運輸量7.3億人次創新高

《經濟通通訊社3日專訊》中國民航局今日公布，2024年全行業共完成旅客運輸量7.3億人次，創歷史新高，較2023年6.2億人次增長約18%。



民航局運輸司副司長徐青在國新辦發布會上稱，2025年民航春運預計仍將延續旺季市場趨勢，探親流、務工流、學生流、旅遊流重合，旅客運輸量預計將突破9000萬人次，有望再創歷史新高。她又表示，春節旅客錯峰出行意願增強，出行高峰日預計將出現在春節前的1月25日至27日（農曆臘月二十六到二十八），以及春節後的2月4日至7日（農曆正月初七到初十）。



2025年春節假期從1月28日（農曆除夕、周二）至2月4日（農曆正月初七、周二）放假調休，共八天。



另外，阿塞拜疆航空與韓國濟州航空先後發生重大安全事故，民航局安全總監舒明江介紹稱，針對近期接連發生兩起重大空難，民航局已第一時間召開專題會議，切實增強憂患意識。一直以來，民航局按照我國民航法律法規及國際民航有關要求，對航班運行開展安全風險評估和風險排查，及時對航空公司可能受影響的航班進行安全風險提示，並調整航線航路計劃，確保安全運行。(ry)