03/01/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升23點子，報7.2971

《經濟通通訊社3日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1878，較上個交易日升1點子，五連升，續創2024年12月25日以來逾一周新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開23點子，報7.2971，上個交易日即期匯率收盤報7.2994。



隔夜美元指數再創兩年新高，美元跨年之後延續強勢走勢，人民幣面臨的外部環境進一步惡化，但從中間價表現看，監管大概率認為當前並非放鬆中間價的時機。



浙商銀行外匯團隊發布的年度展望認為，2025年貿易與關稅是逃不開的主題，而特朗普「推特效應」大概率重現，高波動壓力下，國內持幣待結的意願難實質扭轉，上半年來看美元人民幣在7.30關口面臨不小的壓力。(jq)