03/01/2025 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收跌99點子逼近7.31，再創14個月低

《經濟通通訊社3日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日午後跌穿7.3，為2023年以來首次，收報7.3093，較上個交易日4時30分收盤價跌99點子，創2023年11月3日以來14個月新低，全日在7.2970至7.3174之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)則跌穿7.35，現跌122點子，報7.3535。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1878，較上個交易日升1點子，五連升，續創2024年12月25日以來逾一周新高。



市場認為人行維穩人民幣態度出現變化，短期或允許匯價繼續走弱。



中信證券最新觀點指出，特朗普重返白宮的首月將同時關注國內與對外政策，在經濟方面，或簽署關稅、放鬆行政監管、鼓勵加密貨幣發展等行政令，並圍繞減稅計劃開展與國會的談判等。若特朗普擾動顯著加劇，1月國內政策的邊際發力預期也值得期待，如貨幣政策和消費領域以舊換新的接續政策。(jq)