03/01/2025 15:08

《Ａ股焦點》山東黃金A收升4%，母公司增資近2倍至36.6億

《經濟通通訊社3日專訊》天眼查App顯示，山東黃金集團有限公司近日發生工商變更，註冊資本由約13.2億元人民幣增至36.6億元人民幣，增幅約177%。



該公司成立於1996年7月，法定代表人為李航，經營範圍含黃金地質探礦、開採，黃金礦山電力供應，黃金選冶及技術服務，貴金屬、有色金屬製品提純、加工、生產、銷售等。股東信息顯示，該公司由山東省人民政府國有資產監督管理委員會、山東國惠投資控股集團有限公司、山東省財欣資產運營有限公司共同持股。



山東黃金集團控股的上市企業山東黃金礦業股份有限公司(01787)(滬:600547)今日AH股價齊升，A股收升4.2%，報24.12元人民幣；H股現升1.3%，報13.62港元。(sl)