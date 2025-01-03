03/01/2025 10:04

【外圍經濟】特斯拉電動車全年銷量十多年來首次按年下降

《經濟通通訊社3日專訊》特斯拉全年銷量十多年來首次出現下降。公司周四(2日)宣布，去年銷量179萬輛，略低於2023年的180萬輛及分析師普遍預期。



業績公布後特斯拉股價大幅下挫。收市報379.28美元，下跌6.08%。



季度方面，在截至12月31日的季度，特斯拉交付495570輛汽車，遜於分析師預期的512277輛。該公司需要在當季銷售近515000輛汽車才能實現全年小幅增長的目標。



巴克萊分析師Dan Levy在報告中表示，銷售數據沒有改變既有觀點，但進一步凸顯現有車型在2025年遭遇的增長挑戰。



*馬斯克捐贈26.8萬股特斯拉股份*



馬斯克在新年到來前的兩天把26.8萬股特斯拉股份捐贈給幾家未具名慈善機構，股票總價值近1.12億美元，是馬斯克「年終稅務計劃」的一部分。(rc)