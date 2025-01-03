03/01/2025 10:20

【外圍經濟】摩根士丹利：大型科技股統治地位2025年面臨危險

《經濟通通訊社3日專訊》摩根士丹利分析指，隨著利潤增長放緩，科技巨企可能很難在2025年主導市場。而標普500指數去年23%的漲幅中，科技巨企做出一半以上貢獻。



摩根士丹利財富管理投資總監Lisa Shalett受訪時表示，利潤放緩可能會令一些投資者感到 意外，科技巨頭繼續引領市場的想法可能會在2025年動搖。她預計，投資者在2025年買入超大盤科技股時會更具選擇性，並且進行區分來挑選贏家。



2025年的關鍵在於做出現實的預期，並從標普500指數的其他成分股中挑選股票。根據彭博行業研究編制的數據，所謂的「科技七巨頭」：Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、英偉達和特斯拉今年的總盈利預計將增長18%，低於2024年的34%。(rc)