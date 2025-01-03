03/01/2025 15:15

【外圍經濟】美國銀行的美股反向指標接近發出「賣出」信號

《經濟通通訊社3日專訊》隨著標普500指數自2022年底以來上漲約60%，美國銀行的一項反向指標正接近發出「賣出」訊號。



Savita Subramanian等策略師周四(2日)在給客戶的報告中表示，美國銀行的賣方指標(SSI)在12月上漲33個基點至57%，為2022年初以來的最高水平。雖然該指標仍處於「中性」區域，但距離「賣出」臨界點僅差1個百分點。策略師表示，當SSI在2021年2月像這樣接近發出「賣出」訊號時，市場在10個月後見頂。



美國銀行對標普500指數在2025年底的目標位設在6666點，意味著較12月31日的收盤水平上漲約13%。(rc)