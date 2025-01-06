06/01/2025 17:22

《外圍焦點》德國公布CPI，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社6日專訊》美股上周五（3日）上漲，投資者重拾對科技股信心。道指升339.86點或0.80%，報42732.13點；標普500指數升73.92點或1.26%，報5942.47點；納指升340.88點或1.77%，報19621.68點。港股方面，恒生指數收市報19688，跌71點或0.4%，成交1216億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:15pm，美聯儲理事庫克在密西根大學法學院主辦的會議發表演講，主題為「經濟展望與金融穩定性」。



數據方面，今晚9:00pm，德國公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.3%，年率升幅料由2.2%擴大至2.4%。10:45pm，美國公布12月綜合採購經理人指數；12月服務業採購經理人指數料由56.1升至58.5。11:00pm，美國公布11月耐用品訂單，料由0.3%逆轉至下滑0.4%；11月工廠訂單料由0.2%逆轉至下滑0.4%。明日，中國公布12月外匯儲備，料由32658.6億美元升至32740億美元。(wa)