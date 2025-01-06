06/01/2025 07:50

《國金頭條》英偉達反彈4.45%，標普500指數終止五連跌

《經濟通通訊社6日專訊》美國股市上周五（3日）上漲，投資者重拾對科技股信心，英偉達反彈4.45%，標普500指數終結五連跌。



道指升339.86點，或0.80%，報42732.13點；標普500指數升73.92點，或1.26%，報5942.47點；納指升340.88點，或1.77%，報19621.68點。標普500與納指均結束此前連跌五個交易日的趨勢。



股市在下午觸及盤中高點，美國眾議院表決留任約翰遜為議長，顯示共和黨人未來能夠團結起來，支持候任總統特朗普的親商界計劃。但本周3大指數均錄得周線跌幅，道指下跌0.6%，標普500指數下跌0.48%，納指跌0.51%。



*此前五連跌蒸發1萬億美元*



此前的五連跌令美股蒸發掉逾1萬億美元市值，創下4月份以來最長日連跌紀錄。華爾街市場人士分析指：「只要散戶繼續把資金投入人工智能主題，人工智能引領的股市繁榮就可能會持續下去。」



美元小幅下跌，美匯指數跌0.28%，至108.91。歐元兌美元漲0.4%，至1.0301美元，上周四下跌0.9%。分析指，歐洲的悲觀情緒已開始在市場中體現，歐元還有進一步走軟的空間。



美元兌日圓下跌0.2%，至157.19。澳元兌美元上漲0.2%，至0.6217。英鎊兌美元上漲0.4%，至1.2427。美元兌加元上漲0.3%，至1.4445。



*多家大行料金價上3000美元*



高盛、美國銀行以及摩根大通等大行預測2025年金價將進一步上升，並有望高見3000美元。紐約期金跌0.64%，報每盎司2651.68美元。



紐約期油升1.24%，報每桶74.04美元；布蘭特期油升0.83%，報每桶76.56美元。市場對中國刺激經濟計劃的預期，仍是推動石油市場的重要因素。(jf)