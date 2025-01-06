06/01/2025 15:56

【外圍經濟】微軟將斥資800億美元建設數據中心，一半投資美國

《經濟通通訊社6日專訊》微軟公司計劃本財年斥資800億美元興建數據中心，且一半用於美國國內，凸顯出人工智能(AI)對資本的巨大需求。



微軟總裁史密斯(Brad Smith)上周五（3日）在一篇博客中寫道，到2025年6月的預計支出金額中，一半以上將用在美國國內。他寫道，最近的人工智能進展，要歸功於大規模的基礎設施投資。



微軟和亞馬遜等雲基礎設施提供商，一直在競相建設新的數據中心來擴大計算能力。在截至2024年6月的上一財年中，微軟的資本支出超過500億美元，其中絕大多數與AI服務需求推動的伺服器群建設有關。



史密斯還告誡即將上任的特朗普政府不要對AI實施「嚴厲監管」。他寫道：「美國最重要的公共政策優先事項，應該是確保美國私營部門能夠繼續乘風破浪。」(jf)