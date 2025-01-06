06/01/2025 08:15

手機設備股：

瑞聲科技(02018)、

舜宇光學(02382)、

比亞迪電子(00285) 去年11月內地手機出貨量按年跌5.1%至2960.6萬部 醫藥、醫療器械股：

復星醫藥(02196)、

微創醫療(00853)、

金域醫學(06058) 中國國務院將加大支持藥品及醫療器械研發創新 吉利汽車(00175) 吉利將於第四季推出搭載

新一代「超醇電混」技術的新轎車與SUV 航空股：

中國國航(00753)、

南方航空(01055)、

國泰航空(00293) 2024年中國民航旅客運輸量同比增長18% 特斯拉供應鏈板塊：

比亞迪(01211)、

贛鋒鋰業(01772)、

華虹半導體(01347) 特斯拉上海工廠年度出貨量首次下降 萬科(02202) 2024年合同銷售額下降35%，

12月合約銷售額233.4億元 優必選(09880) 兩名執董及股東承諾禁售一年 萬物雲(02602) 以2.3億人民幣收購物管商中洲物業全部股權 廣汽集團(02238) 12月汽車銷量28.32萬輛，同比增長9.3%

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 74.21 +0.34% 布倫特期油 76.70 +0.25% 黃金現貨 2641.05/盎司 +0.07% 黃金期貨 2653.44/盎司 +0.05%

【要聞盤點】 1、道指升339.86點，或0.80%，報42732.13點；標普500指數升73.92點，或1.26%，報5942.47點；納指升340.88點，或1.77%，報19621.68點。金龍中國指數上漲0.9%，報6722.83點。金龍中國指數創逾兩周來最大上漲，攜程和京東對指數拉動最大。日期升295.0點，或0.75%，報39830.0點。2、中國人民銀行表示可能在2025年「適當時候」將利率從1.5%下調，將優先考慮利率調整作用。3、人民銀行發布工作會議新聞稿，承諾加大對科技創新和促進消費的金融支持力度。4、美國ISM製造業指數12月上升近一個點至49.3，創3月以來最高水平，超過彭博調查的幾乎所有經濟學家預期。5、美國共和黨眾議員約翰遜再度當選眾議院議長，鞏固共和黨在眾議院的領導地位。6、美國當選總統特朗普呼籲英國開放北海地區及放棄風電，其上一屆任期曾反對利用風能發電。7、微軟計劃於2025年度投放800億美元資金，興建符合AI需求的數據中心基建。【焦點股】【油金報價】