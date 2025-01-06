06/01/2025 08:15
【開市Ｇｏ】人行預告降息，內地手機出貨跌，關注國策帶動醫藥股
【要聞盤點】1、道指升339.86點，或0.80%，報42732.13點；標普500指數升73.92點，或1.26%，報5942.47點；納指升340.88點，或1.77%，報19621.68點。金龍中國指數上漲0.9%，報6722.83點。金龍中國指數創逾兩周來最大上漲，攜程和京東對指數拉動最大。日期升295.0點，或0.75%，報39830.0點。
2、中國人民銀行表示可能在2025年「適當時候」將利率從1.5%下調，將優先考慮利率調整作用。
3、人民銀行發布工作會議新聞稿，承諾加大對科技創新和促進消費的金融支持力度。
4、美國ISM製造業指數12月上升近一個點至49.3，創3月以來最高水平，超過彭博調查的幾乎所有經濟學家預期。
5、美國共和黨眾議員約翰遜再度當選眾議院議長，鞏固共和黨在眾議院的領導地位。
6、美國當選總統特朗普呼籲英國開放北海地區及放棄風電，其上一屆任期曾反對利用風能發電。
7、微軟計劃於2025年度投放800億美元資金，興建符合AI需求的數據中心基建。
【焦點股】
【油金報價】
2、中國人民銀行表示可能在2025年「適當時候」將利率從1.5%下調，將優先考慮利率調整作用。
3、人民銀行發布工作會議新聞稿，承諾加大對科技創新和促進消費的金融支持力度。
4、美國ISM製造業指數12月上升近一個點至49.3，創3月以來最高水平，超過彭博調查的幾乎所有經濟學家預期。
5、美國共和黨眾議員約翰遜再度當選眾議院議長，鞏固共和黨在眾議院的領導地位。
6、美國當選總統特朗普呼籲英國開放北海地區及放棄風電，其上一屆任期曾反對利用風能發電。
7、微軟計劃於2025年度投放800億美元資金，興建符合AI需求的數據中心基建。
【焦點股】
|手機設備股：
瑞聲科技(02018)、
舜宇光學(02382)、
比亞迪電子(00285)
|去年11月內地手機出貨量按年跌5.1%至2960.6萬部
|醫藥、醫療器械股：
復星醫藥(02196)、
微創醫療(00853)、
金域醫學(06058)
|中國國務院將加大支持藥品及醫療器械研發創新
|吉利汽車(00175)
|吉利將於第四季推出搭載
新一代「超醇電混」技術的新轎車與SUV
|航空股：
中國國航(00753)、
南方航空(01055)、
國泰航空(00293)
|2024年中國民航旅客運輸量同比增長18%
|特斯拉供應鏈板塊：
比亞迪(01211)、
贛鋒鋰業(01772)、
華虹半導體(01347)
|特斯拉上海工廠年度出貨量首次下降
|萬科(02202)
|2024年合同銷售額下降35%，
12月合約銷售額233.4億元
|優必選(09880)
|兩名執董及股東承諾禁售一年
|萬物雲(02602)
|以2.3億人民幣收購物管商中洲物業全部股權
|廣汽集團(02238)
|12月汽車銷量28.32萬輛，同比增長9.3%
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|74.21
|+0.34%
|布倫特期油
|76.70
|+0.25%
|黃金現貨
|2641.05/盎司
|+0.07%
|黃金期貨
|2653.44/盎司
|+0.05%