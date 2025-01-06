06/01/2025 11:50

《豪論國金－李振豪》2025年第一季宏觀投資策略（一）

《豪論國金》特朗普回朝，無疑是投資市場的「遊戲改革者」，未來市場料將受他的一舉一動所影響。「讓美國再次偉大」彷彿是特朗普上一任時所提出「美國優先」政策的優化及變演版，為未來4年施政畫出初步的輪廓。投資者抽取部分與經濟相關性較高的政綱，再預測對經濟及市場的影響，在操作上炒作「特朗普交易」。以下是未來較大可能的政策影響。



減稅是勝出大選的關鍵政綱之一，當中最矚目的是企業稅由21%下降至15%。根據美國稅務基金會的預測，一旦落實，預期將減少企業的稅務支出或增加可用於償還債務的現金流。另外，《減稅和就業法案》永久化預期，將有利企業的淨利潤，或可增加稅後現金流及增加資本支出，從而進一步減少應繳稅款，整體上有利美國經濟增長，特別有利中小企盈利及其股價走勢；個人稅務若寬減，則有利非必需品板塊。



特朗普提名傳統石化能源公司高層出任能源部長，其背景及對氣候變化的言論備受批評。市場預期未來政策將集中在推動放鬆石油和天然氣生產管制，及有可能第二次退出《巴黎氣候協議》。就算部分分析認為不大可能走回頭路，電力才是特朗普真正的能源政策方針。不論結果如何，新任政府將在此領域上大肆改革，加上利己主義抬頭，預期將有利美國本土能源企業的盈利，支持股價走勢。



科技領域方面，現任總統拜登在卸任前進一步打擊中國芯片行業，相信新任特朗普政府將蕭規曹隨，手執牛耳的美國高端科技企業，預期未來盈利料仍然穩健。較耀眼的是任命支付平台前高層出任「白宮AI和數字貨幣事務」負責人，市場流傳美國有意在外匯儲蓄加入數字貨幣，而聯儲局主席鮑威爾的言論更是火上加油，消息刺激數字貨幣價格急升。數字貨幣晦澀難懂，而且波動性偏高，但該市場嚴重依賴電力及數據中心的支援，在剛需支持下，有利相關資產。



其他政策包括移民、金融、公共衛生、工業及貿易等，都會影響資金流向。篇幅所限，下周再續。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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