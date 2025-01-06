06/01/2025 08:48

《本港經濟》12月PMI跌至51.1，新訂單增長放緩

《經濟通通訊社6日專訊》標普全球公布，香港採購經理指數(PMI)由11月的51.2跌至12月的51.1，反映營商環境連續3個月好轉，但改善幅度較上月減慢，整體訂單增長放緩，經營活動的擴張速度也進一步下滑，企業對經營前景維持悲觀，繼而縮減員工規模，但繼續積極採購。即使成本持續上升，但依然調低產品價格，跌幅更是2021年3月以來最大。



*產出價格跌幅接近四年最大*



整體訂單增長放緩至3個月最低，外部需求疲弱，加上的美國關稅威脅造成的憂慮，拖累12月出口訂單表現。



綜觀12月數據，產出、新訂單、就業、採購庫存等分項指數均低於去年11月，導致PMI數值按月下跌。



*2025年開局很可能延續放緩趨勢*



標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，最新數據反映，2024年度保持增長勢頭，產出指數第四季平均值創2023年第二季以後最高，惟12月增長步伐減慢，而前瞻指指數也顯示，2025年開局很可能延續放緩趨勢。不少業者就美國關稅對前景的潛在挑戰表示憂慮，有關影響在新一年繼續左右經營情緒和經濟狀況。



Jingyi Pan指，企業為保銷路，不但承受成本升幅，還開始調低售價，意味業者面對的利潤壓力正在加重，綜觀不同行業數據，12月以批發及零售業最受影響。(cl)