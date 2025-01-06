06/01/2025 19:22

《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁講話，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社6日專訊》里奇蒙聯儲總裁講話，及歐元區公布CPI，料為周二（7日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周二晚9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金講話。



*中國公布外匯儲備，美國公布貿易收支*



數據方面，周二中國公布12月外匯儲備，料由32658.6億美元升至32740億美元。8:30am（本港時間．下同），澳洲公布11月建築許可，月率料由4.2%逆轉至下滑1%。4:30pm，香港公布12月外匯儲備。6:00pm，歐元區公布11月失業率，料維持於6.3%；12月消費者物價指數月率料由下滑0.3%改善至升0.4%，年率升幅料由2.3%擴大至2.4%。9:30pm，美國公布11月貿易收支，料由負738億美元惡化至負782億美元。



另外，美國聯儲局周三（8日）公布12月會議紀要，美國同日發布ADP就業數據。中國周四（9日）發布12月消費者和生產者價格指數（CPI和PPI）。美國周五（10日）發布12月非農就業報告。(wa)