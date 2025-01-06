06/01/2025 15:43
【高息定存】富邦新優惠3個月3.9厘，華僑188日3.68厘
《經濟通通訊社6日專訊》2025年伊始，部分銀行推出港元定存優惠，以搶佔更多港元資金。當中，富邦銀行推「快閃定期」優惠，3個月港元定存高達3.9厘，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps以新資金辦理。
華僑銀行推「快閃188日定期優惠」，客戶透過分行以新資金做188日定期，存入168000元可享3.38厘，存入888000元可享3.6厘，如身份證號碼有「8」字存入888000元則可享3.68厘。適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。
滙立下調3個月港元定存年息至3.71厘，存額由10元至100萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
華僑銀行推「快閃188日定期優惠」，客戶透過分行以新資金做188日定期，存入168000元可享3.38厘，存入888000元可享3.6厘，如身份證號碼有「8」字存入888000元則可享3.68厘。適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。
滙立下調3個月港元定存年息至3.71厘，存額由10元至100萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。(bn)
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