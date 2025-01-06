06/01/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4 -2.357 一周 3.99571 -5.834 兩周 3.99571 -5.477 一個月 4.13649 -1.351 兩個月 4.1244 -3.393 三個月 4.12655 -3.464 六個月 4.12845 -1.851 一年 4.1431 +0.286

《經濟通通訊社6日專訊》港元拆息近乎全線走低，僅一年期拆息微升至4.1431厘，而隔夜息連跌四天報4厘，創近三周新低，與樓按相關的一個月拆息亦連跌四天，報4.13649厘，為去年11月25日後最低。*三個月拆息續創逾三個月低*一周及兩周拆息齊跌穿4厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.12655厘，為2024年9月26日以來最低，六個月拆息報4.12845厘。港元匯價早段在7.7736-7.7801之間上落，最新報7.7740，較前收市升0.06%。*美聯儲官員：對抗通脹工作仍未完成*美國聯儲局理事庫格勒(Adriana Kugler)及三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，聯儲局對抗通脹的工作仍未完成，但也不希望在對抗通脹完成時，美國就業市道顯著放緩。市場本周焦點將是美國上月非農業職位數據及聯儲局上月議息紀錄，希望可為1月議息提供揭示作用。(cl)資料來源：香港銀行公會