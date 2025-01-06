06/01/2025 09:56

《真知灼見－溫灼培》特朗普或許也樂見強美元

《真知灼見》對於美元的相對強勢，相信特朗普政府也是樂於見到。在特朗普的盤算中，相信他是想透過徵收全球關稅，以補償因削減美國國內企業稅對其政府所帶來的稅收損失。而各國為保持在美國市場的銷售份額，而相繼作出的貨幣貶值，正好抵消加關稅對美國所可能帶來的通脹壓力。換言之，在如此巧妙的操作下，假使一切順利，特朗普的關稅政策，既不會推升美國通脹，還可為美國政府帶來龐大收益。



從近期美元的強勢中，特朗普的意願似乎是達到了。但美元總不能不斷的走強，而就算特朗普有意願要美元強，也需因素作配合。未來有甚麼因素可扭轉美元強勢？有幾個關鍵事項可作參考。



1）面對疲弱經濟，市場普遍估計歐洲央行於未來數個議息會，包括1月、3月及4月，會作連環減息。所以待4月17日議息會過後，當歐息從現今3厘水平降至2.25厘，相信歐元區是次減息周期將會幾近尾聲，屆時市場焦點料將轉移到美國減息因素上，這可對美元不利。



2）另一可留意事項，是當特朗普上任後，把關稅政策全面鋪開，不明朗因素（市場恐慌）反而會有所減少，而這亦可視為對美元不利。



3）還需留意的是，看美國國會何時提升特朗普政府的債務上限。當這緊箍咒一旦被鬆開，美國政府再度大舉發債，或會再次牽動各國央行對持有美元儲備的憂慮，並轉投黃金。



4）最後要看的是，日本央行對捍衛日圓於160兌1美元低位的決心。假如日央行堅決要守160，甚至不惜拋美債以至加息去捍衛日圓，這樣相信也可加速美元見頂。不過，在上述任何一項因素未出現時，相信美元強勢仍會持續。



本周焦點，歐元區、瑞士將於周二（7日），內地將於周四（9日），分別公布12月CPI通脹數字。而美國周五（10日）將公布12月就業報告，市場估非農職位將增加15.3萬，若屬實，這可視為一個較中規中矩的數字。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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