06/01/2025 08:36

《比特幣》比特幣去年飈逾倍，今年或再衝高

加密貨幣氣勢如虹，比特幣(Bitcoin)去年底曾一度突破10萬美元，全年累計升幅已超過1倍，投資界料隨著特朗普1月中旬就任美國總統，比特幣年初有望進一步衝高。



*市值逾18萬億美元，超越白銀*



根據CoinMarketCap數據，比特幣市值逾18萬億美元，超越白銀成為全球第八大資產。渣打預計，2025年底比特幣達20萬美元，機構資金流入比特幣速度或快於2024年，而微策略(MicroStrategy)今年比特幣購買量應「等於或超過2024年」。該行補充，特朗普政府預計改革針對傳統金融公司投資加密貨幣規則，退休基金開始透過美國現貨ETF將比特幣納入其投資組合。



資產管理公司ProShares認為，資產配置者考慮比特幣還有另一個理由，隨時間推移，比特幣與股市、債券及黃金的相關性較低。2023年3月地區銀行危機期間，加密貨幣相關銀行紛紛倒閉，S&P 500 Financials指數下跌近10%，比特幣則漲逾22%。



*特朗普加持，或寬加密貨幣監管*



專注加密貨幣資產管理公司CoinShares研究主管James Butterfill指，今年比特幣價格將介乎8萬至15萬美元，長遠預計比特幣將佔黃金市場份額約25%，相當於25萬美元價格，但年內未必能達到相關水平，然而特朗普若未能實現競選承諾，幣價或下跌至8萬美元。《香港經濟日報》