06/01/2025 17:09

《神州經脈》基金賣股票據報受限，滬指連跌四日，人行穩匯率

《神州經脈》人行、外匯局在上周召開會議，明確今年工作任務，提出要維護資本市場穩定運行、加強外匯市場逆周期調節和預期管理，加上滬深交易所亦公布召開外資機構座談會，希望外資堅定信心。全力維穩之下，滬綜指今日（6日）走勢仍偏軟，收市時險守3200點，全日跌0.14%，報3206.92點，已經連跌四個交易日共6%；深成指跌0.12%，創業板指軟0.09%。成交大幅減少，兩市全天交易額約1.06萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2093億元或16.5%，亦為去年9月24日（9713億元）以來新低。



人行明確釋放穩匯率信號，但在岸人民幣匯率今日未見回穩，兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3296，較上個交易日4時30分收盤價跌203點子，三連跌，創2023年9月8日以來近16個月新低，全日在7.3155至7.3301之間波動。人民幣兌一美元中間價報7.1876，較上個交易日升2點子，六連升，創2024年12月25日以來近兩周新高，與市場預測偏離擴至逾1150點。



*今日新聞精選*



1. 據內媒報道，由於近期海外投資者對高等級人民幣債券需求較為旺盛，人民銀行擬於1月在香港新增發行離岸人民幣央行票據，而這次央票並非到期滾動續發，而是新增發，且發行規模超過過去單次發行規模最大值，回收離岸人民幣流動性的力度很大。這釋放了人行堅決維護匯率穩定的重要政策訊號，表明了人行對當前離岸人民幣匯率並不滿意，會堅定穩匯率、不會主動放貶匯率。



2. 據《路透》引述消息人士稱，在2024年12月31日，以及2025年1月2日和3日，至少有四家大型公募基金公司接到上海和深圳證券交易所的電話，要求他們每天買入的股票數量要超過賣出的數量。消息人士稱，這些基金可以賣出股票，但如果賣出總值超過買入總值，他們就需要按照交易所的指導很快增加倉位以填補缺口，而「這種指導有成為常態的趨勢」。上海和深圳證券交易所沒有立即回應置評請求。



3. 2024年12月財新中國服務業PMI錄得52.2，較11月回升0.7個百分點，為2024年6月來最高，顯示服務業經營活動加速擴張。此前公布的2024年12月財新中國製造業PMI下降1個百分點至50.5，仍位於擴張區間但擴張速度放緩。主要受製造業擴張速度放緩的拖累，當月財新中國綜合PMI回落0.9個百分點至51.4。



4. 人行主管媒體《金融時報》今日發文指，人民銀行貨幣政策委員會2024年第四季度例會新聞稿關於匯率的表述出現明顯變化，相較於三季度例會的表述，傳達出更為明確、強勢的穩匯率信號，當中刪除了「增強匯率彈性」，強調了「加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，恢復此前「三個堅決」的表述，表達了人行維護人民幣匯率穩定的堅定決心。



5. 據報道，「耐心資本」入市有望迎來實質性利好，監管部門目前正在反覆磋商，討論如何打通險資增配權益市場的制度障礙，完善險資考核評估機制，讓險資在合規體系下，少一點「小心翼翼」，多一點有所作為。據業內估算，按照每年各公司總資產、償付能力充足率對應的權益投資比例上限測算，保險資金權益加倉空間大致在萬億元規模。



6. 內地當下進入流感季，抗流感病毒藥物需求增大。稍早時有報道稱，羅氏的流感治療藥物--瑪巴洛沙韋（商品名：速福達）在多家連鎖藥店缺貨，且在線下藥店有漲價情況。對此，羅氏中國回應稱，今年公司特別重視速福達的保供工作，目前市場供應很充分。



7. 1月5日晚間，貴州茅台正式發布了蛇年生肖酒，不過，「蛇茅」上市並沒有複製「龍茅」被黃牛爆炒的場面，短短幾天市場價格就出現了千元跌幅。在業內看來，貴州茅台採取的新發售策略意在控制蛇茅市價平穩，投機者已無炒作機會。



8. 中國外交部新任發言人郭嘉昆今天正式主持外交部例行記者會，成為外交部第35任發言人。對於美國財政部上周五（3日）對一家總部位於北京的網絡安全公司實施制裁，指其幫助中國黑客組織滲透美國通訊系統，郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對並依法打擊黑客攻擊行為，敦促美方停止利用網絡安全問題污蔑抹黑中國。涉事的中國網安公司永信至誠亦已回應稱，制裁不會對公司日常業務開展產生重大不利影響，堅決反對美方的無端指控和非法單邊制裁。(sl)