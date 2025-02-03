06/01/2025 08:33

【大國博弈】美媒：美國多個電訊商曾遭中國黑客攻擊

《經濟通通訊社6日專訊》據《華爾街日報》周六(1月4日)晚間引述知情人士報道，除了美國兩家電訊商AT&T與Verizon上月底受到與中國有關的黑客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)攻擊，還有更多的美國電訊商包括Charter Communications、Consolidated Communications和Windstream均被攻擊。



較早前美國官員指中國黑客組織入侵了包括AT&T等9間美國電訊商系統，竊取個別人士的資訊。根據最新報道，「鹽颱風」不單深入地入侵該等電訊商，也入侵其他較小型電訊商，Lumen Technologies和T-Mobile旗下也有網絡被入侵。



報道指出，黑客的其中一個入侵手段，是利用安全供應商Fortinet未修補的網絡設備，破壞了思科（Cisco）的大型路由器，令黑客能夠劫持超過100000個路由器，從而可以進一步實施攻擊。中國政府否認有關指稱，並指責美方散布虛假信息。



報道並稱，美國國家安全顧問沙利文在2023年底白宮閉門會議時向電訊商及電訊設備商表示，中國黑客已經有能力讓美國碼頭、電網及其他基建停止運作。(ry)