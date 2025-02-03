06/01/2025 09:04

【大國博弈】美商務部再制裁11家中國實體，涉高超音速武器開發

《經濟通通訊社6日專訊》美國商務部1月3日宣布把中國、緬甸、巴基斯坦的13個實體列入「實體清單（Entity List）」，其中，11家實體來自中國。被列入清單的實體會受到嚴格的出口管制。



上述11個中國實體既有企業也有研究機構，它們是成都雷電微力科技、成都亞光電子、亞光科技集團(深:300123)、中國科學院長春光學精密機械與物理研究所、合肥星波通訊、季華實驗室、南京施密特光學儀器、鵬城實驗室、上海光學精密機械研究所、蘇州超納精密光電技術，以及蕪湖科偉兆伏電子。



成都雷電微力科技被指控向中國軍方提供精確製導導彈和衛星通信系統，成都亞光電子及母公司亞光科技集團被指控提供軍民兩用物項。



中國科學院長春光學精密機械與物理研究所、季華實驗室、鵬城實驗室等7家實體，被指正在獲取和試圖獲取美國原產物項，以支持中國軍事現代化。此外，這些實體與令人關切的活動存在明顯關聯，包括高超音速武器開發、高超音速飛行器設計和建模、使用專有軟件對武器設計和破壞進行建模，以及支持軍民融合。



1月2日，美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）發布公告稱，計劃制定政策，評估無人機系統（UAS）供應鏈中的安全問題，對中國相關的無人機信息技術和服務採取限制措施。1月3日，中國外交部發言人回應稱，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，干擾和限制正常的經貿往來，破壞全球產供鏈的安全穩定。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。(ry)