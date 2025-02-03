06/01/2025 16:08

【大國博弈】外交部新發言人亮相，促美方停止利用網絡安全抹黑

《經濟通通訊社6日專訊》中國外交部新任發言人郭嘉昆今天正式主持外交部例行記者會，成為外交部第35任發言人。對有記者提問稱，美國財政部上周五(1月3日)對一家總部位於北京的網絡安全公司實施制裁，指其幫助中國黑客組織滲透美國通訊系統。郭嘉昆回應，中方一貫堅決反對並依法打擊黑客攻擊行為，敦促美方停止利用網絡安全問題污蔑抹黑中國。



郭嘉昆說，一段時間以來，美方大肆炒作所謂中國黑客攻擊，甚至發起對華非法單邊制裁。中方對此堅決反對，將採取必要措施維護中方的合法權益。



據了解，上述提到的中國網絡安全公司為永信至誠(滬:688244)，該公司已就制裁事件作出回應，稱不會對公司日常業務開展產生重大不利影響。公司堅決反對美國財政部在毫無事實依據的情況下，無端指控和非法單邊制裁的行為。(ry)