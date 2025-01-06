06/01/2025 17:45

《行業數據》飛豬：春運出境遊預訂量大超去年同期，日韓等最熱門

《經濟通通訊社6日專訊》飛豬發布的《2025年春節出遊風向標》顯示，今年春運客流將在1月20日前後迎來高峰，並延續至1月28日，「返鄉過年」將成為這段時間旅客出行的主要目的。至1月30日，假期出遊需求將集中爆發，家庭遊將成為主要的旅行方式。



出境遊方面，相關酒店、機票、線路遊等預訂量均已大幅超越去年同期。日本、泰國、馬來西亞、韓國、新加坡這五個「四小時飛行圈」內國家成為目前飛豬平台上春節預訂最熱的海外目的地。



截至目前，飛豬出境遊商品預訂人次增速最快的前10個目的地，主要集中在飛行時長8小時以上的地區，包括匈牙利、比利時、沙特阿拉伯、愛爾蘭、奧地利等。



國內旅遊方面，上海、北京、廣州、杭州、成都等仍是春節期間最熱鬧的目的地。飛豬預測，今年春節家庭出遊人群的佔比將在去年的基礎上進一步攀升。



此外，截至目前，平台上包含非遺景點、非遺體驗等內容的「非遺遊」相關搜索熱度環比上月增長133%。逛燈會、廟會，賞民俗歌舞表演，穿漢服旅拍等是熱門體驗項目。(jq)