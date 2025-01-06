06/01/2025 09:53

【聚焦人幣】人行釋強力維穩信號，人幣即期開市貶83點子

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1876，較上個交易日升2點子，六連升，創2024年12月25日以來近兩周新高，與市場預測偏離擴至逾1150點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開83點子，報7.3176，上個交易日即期匯率收盤報7.3093。即期匯率盤初跌144點至7.3237，創2023年9月11日以來近四個月新低。



*人行擬本月香港發離岸人幣央票，規模超紀錄*



加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，人行仍會將美元兌人民幣中間價控制在7.2以下，大行也會在市場上拋售美元，「在特朗普貿易政策細節仍模糊的情況下，北京不太可能允許匯率大幅波動。」



據《第一財經》引述接近人民銀行人士稱，由於近期海外投資者對高等級人民幣債券需求較為旺盛，人民銀行擬於1月在香港新增發行離岸人民幣央行票據，而這次央票並非到期滾動續發，而是新增發，且發行規模超過過去單次發行規模最大值，回收離岸人民幣流動性的力度很大。在當前時點，這釋放了人行堅決維護匯率穩定的重要政策信號。



*《金融時報》：人行明確釋放穩匯率信號*



此外，人行主管媒體《金融時報》今早發文指出，中國人民銀行貨幣政策委員會2024年第四季度例會新聞稿關於匯率的表述出現明顯變化，刪除了「增強匯率彈性」的表述，強調了「加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險」，恢復了此前「三個堅決」的表述，表達了人行維護人民幣匯率穩定的堅定決心。(jq)