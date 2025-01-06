06/01/2025 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收跌203點報7.3296，創16個月低

《經濟通通訊社6日專訊》人行明確釋放穩匯率信號，據報由擬於1月在香港新增發行離岸人民幣央行票據，發行規模超過過去單次發行規模最大值，回收離岸人民幣流動性的力度很大。而國家外匯局召開會議明確，加力維護外匯市場基本穩定，加強外匯市場逆周期調節和預期管理。



在岸人民幣匯率今日未見回穩，兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3296，較上個交易日4時30分收盤價跌203點子，三連跌，創2023年9月8日以來近16個月新低，全日在7.3155至7.3301之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升35點子，報7.3540。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1876，較上個交易日升2點子，六連升，創2024年12月25日以來近兩周新高。



巴克萊銀行報告預計，未來幾周美元/人民幣將繼續走高，一旦特朗普的貿易政策更加清晰，人民幣將大幅貶值；維持2025年底美元/人民幣升至7.50的預測，但如果特朗普上任後像之前威脅的那樣對中國實施60%貿易關稅，不排除人民幣貶值幅度更大。



高盛最新觀點認為，中國人行仍希望控制人民幣/美元貶值的步伐，避免在美國宣布加徵關稅之前人民幣大幅貶值；如果特朗普上任初期就將中國商品關稅再上調20%，那麼人民幣可能在三個月內迅速下探至7.4關口，然後在6-12個月內持穩至7.5一線。



但高盛也強調指出，當局允許人民幣適當貶值以應對關稅衝擊，但不會允許人民幣出現無序貶值，進而危及國內市場情緒並加劇資本外流的狀況發生。(jq)