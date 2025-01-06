06/01/2025 09:23

【聚焦人幣】人行穩匯率，擬本月香港發離岸人幣央票，規模超紀錄

《經濟通通訊社6日專訊》據《第一財經》引述接近人民銀行人士稱，由於近期海外投資者對高等級人民幣債券需求較為旺盛，人民銀行擬於1月在香港新增發行離岸人民幣央行票據，而這次央票並非到期滾動續發，而是新增發，且發行規模超過過去單次發行規模最大值，回收離岸人民幣流動性的力度很大。



報道指，香港離岸人民幣央票可以為海外投資者提供主權信用等級的高質量人民幣資產，同時也可以回收離岸人民幣流動性。過去，在人民幣匯率貶值壓力較大的時候，人行曾多次發行央票，釋放穩匯率的信號。在當前時點，這釋放了人行堅決維護匯率穩定的重要政策信號，表明了人行對當前離岸人民幣匯率並不滿意，會堅定穩匯率、不會主動放貶匯率。如果將來人民幣匯率貶值壓力加大，人行可能還會加大離岸人民幣央票的發行力度。(sl)