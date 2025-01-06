06/01/2025 09:47

【聚焦人幣】人行例會刪「增強匯率彈性」表述，強調加強市場管理

《經濟通通訊社6日專訊》人行主管媒體《金融時報》今日發文指，人民銀行貨幣政策委員會2024年第四季度例會新聞稿關於匯率的表述出現明顯變化，相較於三季度例會的表述，傳達出更為明確、強勢的穩匯率信號，當中刪除了「增強匯率彈性」，強調了「加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。



文章指，當中恢復了此前「三個堅決」的表述，表達了人行維護人民幣匯率穩定的堅定決心，而這也是判斷未來匯率政策取向的重要依據，有利於穩定外匯市場預期。過去人民幣匯率多輪升貶值的經驗表明，人行有充足的工具箱、豐富的經驗應對人民幣匯率貶值，有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。(sl)