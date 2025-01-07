06/01/2025 18:00

《ＡＩ熱潮》阿里旗下元境生生上海公司增資逾10倍至1.18億

《經濟通通訊社6日專訊》天眼查App顯示，元境生生（上海）科技有限公司近日發生工商變更，註冊資本由1000萬元人民幣增至約1.18億元人民幣，增幅1075%。該公司成立於2023年5月，法定代表人為王作書，經營範圍含信息系統集成服務、計算機系統服務、信息技術諮詢服務、社會經濟諮詢服務、企業管理諮詢、專業設計服務、版權代理、軟件外包服務等，由杭州阿里創業投資有限公司全資持股。



公開資料顯示，阿里元境於2021年12月於北京成立，是中國領先的、面向新一代互聯網的元宇宙雲流操作系統及元應用服務平台，是由阿里巴巴創立技術服務品牌。聚焦元宇宙全場景所需的實時高性能計算能力，深度融合3D、AI、實時雲渲染等創新技術，提供元宇宙基礎設施、技術工具、創新應用和商業運營的研運一體化全棧服務。(sl)