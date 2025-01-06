06/01/2025 17:30

【人行操作】機構料人行春節前降準，降息緊迫性不強

《經濟通通訊社6日專訊》2024年12月中國債市高燒不退，人行預告過的年內最後一次降準最終「爽約」。《路透》指出，儘管人行最新貨幣政策例會繼續強調「擇機降準降息」，但人民幣匯率突然大貶、中債收益率走低致中美10年國債負利差擴至逾24年最大均是掣肘，為人行落實寬鬆政策的擇機時點增添變數。業內人士認為，不論是考慮實施必要性還是落地後影響，春節前降準的概率仍高；人行重提「防範資金空轉」，則顯示短期內降息緊迫性不強，落地時點料在降準之後。



大華銀行中國環球金市部總監周石磊指出，自12月政治局會議定調今年貨幣政策「適度寬鬆」後，適時降息、降準的預期已經完全定價。此前債市收益率大幅下行，以及人民幣匯率壓力，令去年最後一次降準沒有落地。為落實此前中央會議部署，適時降息降準，「適時」所指的等待時間已經不多，預計春節前會降準，「大概率等20號特朗普就職之後」。



*資金空轉問題相對嚴峻，1月降息概率不大*



華創證券首席宏觀分析師張瑜則在報告中稱，「擇機」存在內外兩個視角的考量。對外而言，穩定市場預期，加強市場管理的背景下，人行對匯率的態度較為重要。穩定匯率壓力較大的時期，銀行間利率易上難下。對內而言，過去一年投資回報較低的背景下，非銀機構向實體的投放偏低，但居民存款持續搬家導致非銀機構淤積大量存款，資金空轉的問題相對嚴峻。如果未來居民存款持續搬家至非銀機構，那麼人行通過數量型工具投放貨幣自然面臨諸多掣肘。



國泰君安證券報告則稱，中國央行四季度貨幣政策例會關於穩匯率的表述明顯增多，去年末降準預期落空源於債市重現投機炒作熱潮，例會重提「防止資金空轉」。考慮到春節前有大量取現需求，疊加政府支出小月、上繳準備金等，1月降準可能性仍在，但降息概率不大。(sl)