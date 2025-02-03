07/01/2025 16:15

【大國博弈】富瑞：騰訊估值不高，曾有個案上訴後剔出CMC名單

《經濟通通訊社7日專訊》美國國防部將包括騰訊控股(00700)在內的多間中國科技巨頭，列入與中國軍方合作的企業名單，導致今日騰訊股價急挫。



富瑞發表研究報告指，認為市場因素造成了許多擔憂，CMC名單與NS-CMIC不同，有上訴後被從名單上除名的情況，亦指公司具有強大的執行力，估值也不高，騰訊憑藉其涵蓋遊戲、廣告、社交網路、金融科技和雲端業務的多元化業務模式在同行中脫穎而出，予目標價543元，並維持「買入」評級。(bn)



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