07/01/2025 16:28

【大國博弈】瑞銀：騰訊列入黑名單不會禁止美國投資者投資

《經濟通通訊社7日專訊》美國國防部將包括騰訊控股(00700)在內的多間中國科技巨頭，列入與中國軍方合作的企業名單，導致今日騰訊股價急挫。瑞銀發表研究報告指，騰訊被列入CMC名單並沒有商業影響，亦指騰訊會被納入NS-CMIC名單的可能性不大，因為騰訊既不是國企，也不屬於國防或監控領域，予未來12個月目標價588元及「買入」評級。



該行指出，上述騰訊被列入的清單，與禁止美國人投資的「NS-CMIC」(軍工複合體企業)不同，但該行認為這可能會損害短期情緒，而騰訊很可能會提出上訴，而小米(01810)亦曾於2021年1月對其列入名單提出上訴，並隨後根據法院判決被從名單中除名，相信此案對於騰訊的情況也有一定啟示。(bn)



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