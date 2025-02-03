07/01/2025 10:15

【大國博弈】花旗重申騰訊買入評級，料可與美國防部釋嫌

《經濟通通訊社7日專訊》美國國防部較早前將騰訊(00700)在內多間中國科企列入與中國軍方合作的企業名單。騰訊發布聲明，稱美方將其列入上述名單「顯然是一個錯誤」，並澄清公司不是軍工企業或供應商。花旗重申騰訊「買入」評級，並將其列為首選股及核心持倉股份，亦視市場拋售為入市機會，目標價573元。



花旗在研報中指出，理解市場對此的恐慌反應，亦認為騰訊遭美國納入軍事企業名單不一定意味有足夠的證據。該行相信，騰訊將與美國國防部努力合作，消除任何誤解，正如去年有數家公司在有效解釋後，成功由名單中獲得移除。



該行續指出，投資者通常比較敏感，因此騰訊股價短期內可能有待沽售，但相信公司整體增長前景及業務基本面維持完好。(rh)



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