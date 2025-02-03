07/01/2025 13:38

【大國博弈】大和料騰訊或成第二個小米，可望剔出美國黑名單

《經濟通通訊社7日專訊》美國國防部周一(6日)宣布，將包括騰訊控股(00700)在內等多間中國科技巨頭，列入與中國軍方合作的企業名單。大和認為，借鑑小米(01810)類似事件，未來數月騰訊或會從名單中刪除。



大和發表研究報告指出，美國政府將騰訊、寧德時代代(深:300750)等中國企業列入華盛頓州認為對美國國家安全構成威脅的中國公司名單。此舉將第1260H條清單中的中國軍事公司擴大至134家，包括57家實體及其子公司，儘管騰訊股價可能會對該消息作出負面反應，但大和相信，美國或會在未來數月內將騰訊從名單中剔除，因小米也曾發生類似事件。



Morningstar(晨星)報告說，騰訊被列入名單，可能導致聲譽受損，並有機會阻止其他公司與騰訊及其子公司合作，但該行相信騰訊「很有可能」最終被排除在名單以外，就如小米在2021年成功從名單中剔出一般，因騰訊的業務主要只圍繞社交網絡和線上遊戲。



思博瑞投資管理公司(Allspring Global Investments)認為，雖然今次事件不會對騰訊的營運產生實質影響，但預計將令其股價蒙上陰影，此前已有成功上訴先例，相信對中國市場影響不大。(cl)



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