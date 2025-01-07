07/01/2025 17:18

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁講話，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社7日專訊》英偉達等科技巨企昨日繼續受到投資者追捧，標普500指數連續第2個交易日上漲，創下兩周來的最佳連續漲幅。美股三大指數收市各有升跌，道指跌25.57點或0.06%，報42706.56點；標普500指數升32.91點或0.55%，報5975.38點；納指升243.30點或1.24%，報19864.98點。港股方面，恒生指數收市報19447，跌240點或1.2%，成交2057億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金講話。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布11月失業率，料維持於6.3%；12月消費者物價指數月率料由下滑0.3%改善至升0.4%，年率升幅料由2.3%擴大至2.4%。9:30pm，美國公布11月貿易收支，料由負738億美元惡化至負783億美元。(wa)