07/01/2025 07:52

《國金頭條》英偉達續受追捧，標普500連漲兩日

《經濟通通訊社7日專訊》英偉達等科技巨企周一（6日）繼續受到投資者追捧，標普500指數連續第2個交易日上漲，創下兩周來的最佳連續漲幅。



美股三大指數收市各有升跌，道指跌25.57點，或0.06%，報42706.56點；標普500指數升32.91點，或0.55%，報5975.38點；納指升243.30點，或1.24%，報19864.98點。



英偉達漲3.43%。標普500盤中一度上漲1.3%，為連續第二天上漲；該指數此前連續五個交易日下跌，創4月以來最長連跌。



美國統計局公布，去年11月工廠訂單按月下跌0.4%，而10月份則向上修正為增長0.5%。另外，標普全球公布，美國去年12月服務業採購經理指數(PMI)終值為55.4，低於初值的56.6。



*特朗普關稅戰或縮水*



美元走低，但跌幅收窄。美匯指數跌0.64%，至108.26。此前特朗普否認《華盛頓郵報》的報道，稱關稅政策不會縮水。加拿大總理特魯杜迫於壓力辭去黨首，加元應聲上漲。



美元兌加元一度下跌1.2%至1.4280，隨後跌幅得到遏止。澳元兌美元漲0.4%，至0.6241。美元兌日圓漲0.2%，至157.61。日本是G-10貨幣中唯一兌美元走軟的貨幣。



歐元兌美元漲0.8%，至1.0388，此前德國地區CPI數據顯示物價加速上漲，促使交易員削減對歐洲央行今年降息的押注。



紐約期金微跌0.29%，報每盎司2646.79美元。金價輕微下跌，市場正觀察美國國債孳息率上升對美元的影響。紐約期油跌0.74%，報每桶73.41美元；布蘭特期油跌0.44%，報每桶76.17美元。油價受美元走強承壓，但仍維持在去年10月中旬以來的高位。(jf)