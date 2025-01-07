07/01/2025 08:18
【開市Ｇｏ】內地再下達限沽令，特朗普否認關稅減辣，騰訊料震盪
【要聞盤點】1、美股三大指數收市各有升跌，道指跌25.57點，或0.06%，報42706.56點；標普500指數升32.91點，或0.55%，報5975.38點；納指升243.30點，或1.24%，報19864.98點。金龍中國指數下跌1.2%，報6645.14點。金龍中國指數收於逾一個月低點，攜程(09961)和奇富科技對指數拖累最大。日期跌12.5點，或0.03%，報39720.0點。
2、內媒報道，人民銀行擬1月在香港新增發行離岸人民幣央票，發行規模超歷史最大值，釋放穩匯率、不會主動貶值的政策信號。
3、《路透》消息稱，今年年初至少四家大型公募基金接到上海和深圳交易所電話，要求買入股票數量超過賣出，且此類指導或成為常態。
4、據報美國候任總統特朗普助手考慮僅針對關鍵進口商品的關稅計劃，特朗普否認此消息，稱其關稅政策不會削減。
5、特朗普表示，他和中國國家主席習近平已經通過代表進行交談，相信他上任後和對方會相處融洽。
5、美國11月耐用品訂單終值按月降1.2%，差於預期；12月服務業PMI終值56.8，綜合PMI終值55.4，均低於初值。
6、新世界(00017)旗下皇都最快本周內公布首張銷售安排。
【焦點股】
【油金報價】
2、內媒報道，人民銀行擬1月在香港新增發行離岸人民幣央票，發行規模超歷史最大值，釋放穩匯率、不會主動貶值的政策信號。
3、《路透》消息稱，今年年初至少四家大型公募基金接到上海和深圳交易所電話，要求買入股票數量超過賣出，且此類指導或成為常態。
4、據報美國候任總統特朗普助手考慮僅針對關鍵進口商品的關稅計劃，特朗普否認此消息，稱其關稅政策不會削減。
5、特朗普表示，他和中國國家主席習近平已經通過代表進行交談，相信他上任後和對方會相處融洽。
5、美國11月耐用品訂單終值按月降1.2%，差於預期；12月服務業PMI終值56.8，綜合PMI終值55.4，均低於初值。
6、新世界(00017)旗下皇都最快本周內公布首張銷售安排。
【焦點股】
|騰訊(00700)
|五角大樓將騰訊列入中國軍事企業名單，
ADR創近三個月最大跌幅
|融創中國(01918)
|融創告知部分債權人或無法兌付9月到期美元債
|名創優品(09896)
|擬發行5.5億美元股票掛鈎證券拓展海外市場及回購
|萬洲國際(00288)
|已申請分拆Smithfield Food於美國上市
|藥明生物(02269)
|39億元售愛爾蘭疫苗生產設施，料無重大盈虧
|小米(01810)
|在南韓成立子公司，擴大當地智能手機市場影響力
|人民幣相關板塊：
建設銀行(00939)、
工商銀行(01398)、
中國銀行(03988)
|人民銀行新增發離岸人民幣央票，力度空前，
或影響人民幣相關資產及離岸人民幣匯率波動。
|券商及基金管理板塊：
中信證券(06030)、
華泰證券(06886)、
中金(03908)
|公募基金被指導買入超過賣出，
市場情緒或受提振，
短期內券商及基金管理公司或迎流動性增強利好。
|創科實業(00669)
|特朗普考慮針對關鍵商品實施普遍關稅，
或引發貿易摩擦憂慮。
|虛擬貨幣板塊：
火幣科技(01611)、
美圖公司(01357)、
柏能集團(01263)
|比特幣重回101000美元，
為2024年12月20日以來首次
|中國宏橋(01378)
|自2021年以來首次發行三年期美元債
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|73.33
|-0.15%
|布倫特期油
|76.26
|-0.33%
|黃金現貨
|2634.72/盎司
|-0.05%
|黃金期貨
|2645.41/盎司
|-0.06%