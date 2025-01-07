07/01/2025 08:18

騰訊(00700) 五角大樓將騰訊列入中國軍事企業名單，

ADR創近三個月最大跌幅 融創中國(01918) 融創告知部分債權人或無法兌付9月到期美元債 名創優品(09896) 擬發行5.5億美元股票掛鈎證券拓展海外市場及回購 萬洲國際(00288) 已申請分拆Smithfield Food於美國上市 藥明生物(02269) 39億元售愛爾蘭疫苗生產設施，料無重大盈虧 小米(01810) 在南韓成立子公司，擴大當地智能手機市場影響力 人民幣相關板塊：

建設銀行(00939)、

工商銀行(01398)、

中國銀行(03988) 人民銀行新增發離岸人民幣央票，力度空前，

或影響人民幣相關資產及離岸人民幣匯率波動。 券商及基金管理板塊：

中信證券(06030)、

華泰證券(06886)、

中金(03908) 公募基金被指導買入超過賣出，

市場情緒或受提振，

短期內券商及基金管理公司或迎流動性增強利好。 創科實業(00669) 特朗普考慮針對關鍵商品實施普遍關稅，

或引發貿易摩擦憂慮。 虛擬貨幣板塊：

火幣科技(01611)、

美圖公司(01357)、

柏能集團(01263) 比特幣重回101000美元，

為2024年12月20日以來首次 中國宏橋(01378) 自2021年以來首次發行三年期美元債

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 73.33 -0.15% 布倫特期油 76.26 -0.33% 黃金現貨 2634.72/盎司 -0.05% 黃金期貨 2645.41/盎司 -0.06%

【要聞盤點】 1、美股三大指數收市各有升跌，道指跌25.57點，或0.06%，報42706.56點；標普500指數升32.91點，或0.55%，報5975.38點；納指升243.30點，或1.24%，報19864.98點。金龍中國指數下跌1.2%，報6645.14點。金龍中國指數收於逾一個月低點，攜程(09961)和奇富科技對指數拖累最大。日期跌12.5點，或0.03%，報39720.0點。2、內媒報道，人民銀行擬1月在香港新增發行離岸人民幣央票，發行規模超歷史最大值，釋放穩匯率、不會主動貶值的政策信號。3、《路透》消息稱，今年年初至少四家大型公募基金接到上海和深圳交易所電話，要求買入股票數量超過賣出，且此類指導或成為常態。4、據報美國候任總統特朗普助手考慮僅針對關鍵進口商品的關稅計劃，特朗普否認此消息，稱其關稅政策不會削減。5、特朗普表示，他和中國國家主席習近平已經通過代表進行交談，相信他上任後和對方會相處融洽。5、美國11月耐用品訂單終值按月降1.2%，差於預期；12月服務業PMI終值56.8，綜合PMI終值55.4，均低於初值。6、新世界(00017)旗下皇都最快本周內公布首張銷售安排。【焦點股】【油金報價】