07/01/2025 19:11

《再戰明天》美聯儲理事發表講話，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社7日專訊》美聯儲局理事發表講話，及美國公布ADP就業變動，料為周三（8日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周三晚6:00pm，英倫銀行副總裁兼審慎監管局CEO伍茲和英倫銀行官員David Bailey參加英國金融服務競爭力和成長目標聽證會。9:30pm，美聯儲理事沃勒在經濟合作與發展組織(OECD)的會議就經濟前景發表講話。



*澳洲公布CPI，歐元區公布PPI*



數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），澳洲公布11月消費者物價指數，年率升幅料由2.1%擴大至2.2%。1:00pm，日本公布12月消費者信心指數，料由36.4升至36.6。1:30pm，澳洲公布12月外匯儲備。3:00pm，德國公布11月工廠訂單，月率跌幅料由1.5%收窄至0.2%；11月零售銷售月率料由下滑0.3%改善至升0.5%。6:00pm，歐元區公布11月生產者物價指數，年率跌幅料由3.2%收窄至1.4%，月率升幅料由0.4%擴大至1.5%；12月消費者信心指數。9:15pm，美國公布12月ADP就業變動，料由14.6萬降至14萬。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由184.4萬升至186.2萬；首次申請失業救濟金人數料由21.1萬升至21.5萬。11:00pm，美國公布11月批發庫存，月率料由0.2%逆轉至下滑0.2%；11月批發貿易月率料由下滑0.1%改善至升0.2%。(wa)